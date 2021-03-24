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جونسون: نفكر في فرض قيود أكثر صرامة على السفر من فرنسا

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جونسون: نفكر في فرض قيود أكثر صرامة على السفر من فرنسا
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يفكر في فرض قيود أكثر صرامة على السفر من فرنسا لمنع انتقال الطفرات الجديدة من كورونا، على الرغم من المشاكل التي قد تتعرض لها التجارة.

وقال جونسون في كلمة أمام مجلس العموم إنه يجب تحقيق توازن بين الحاجة إلى حماية الصحة العامة والاضطراب الكبير الذي قد يحدث في تدفق السلع بما في ذلك الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن الحكومة "ستتخذ القرار مهما كانت صعوبته" وقد تكون هناك حاجة لهذه الإجراءات "في وقت قريب جدا".

وأوضح أن وضع فرنسا على "القائمة الحمراء" كان "شيئا يتعين علينا النظر فيه" بسبب مخاوف بشأن فعالية اللقاحات ضد الطفرات الجديدة، مضيفا: "هناك توازن يجب تحقيقه وما لا نعرفه هو الحالة الدقيقة لفعالية اللقاحات ضد الطفرات الجديدة وعلينا موازنة ذلك مع الاضطراب الخطير للغاية الذي ينطوي عليه تقليص قنوات التجارة".

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أعلن يوم أمس الثلاثاء، أنه لا توجد خطط لوضع جميع الدول الأوروبية على "القائمة الحمراء" للسفر مع تفشي موجة ثالثة من فيروس كورونا في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

المصدر: "ديلي ميل" + RT

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