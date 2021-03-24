آمال بأن يسهم التطعيم بخفضها .. إصابات كورونا تتجاوز 30 مليونا في الولايات المتحدة

أظهرت إحصاءات أجرتها رويترز أن الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 30 مليون حالة اليوم الأربعاء.

وذكرت الوكالة أن ذلك يأتي بينما سرعت الولايات عملية التطعيم بخفض القيود المتعلقة بالعمر، وقالت إنه ورغم أن الحالات تتجه نحو الزيادة في 30 ولاية مقارنة بالأسبوع الماضي، فإن مسؤولو الصحة يأملون بأن تسهم عملية التطعيم في الحد من ارتفاع الوفيات جراء الفيروس الذي تسبب في وفاة 544 ألف أمريكي منذ بدء الجائحة.

وتسارع السلطات الصحية إلى التطعيم في مواجهة أول زيادة على أساس أسبوعي في حالات الإصابة الجديدة منذ يناير كانون الثاني. وخلافا لنصيحة خبراء الصحة، رفعت عدة ولايات قيود وضع الكمامات في حين انتشرت سلالات من الفيروس أشد عدوى في جميع أنحاء البلاد.

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وخلال الأسبوعين الأخيرين، قلصت ولايات كثيرة منها ألاسكا وأريزونا وتكساس القيود المتعلقة بالعمر للحصول على لقاحات الوقاية من كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصبحت ألاسكا أول ولاية أمريكية توفر اللقاح لكل من يبلغ من العمر 16 عاما أو أكثر ولديها حاليا أحد أعلى معدلات التطعيم في البلاد حيث تلقى 31.5 في المئة من سكانها جرعة واحدة على الأقل، وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

المصدر: رويترز