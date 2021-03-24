بايدن يعيد فرض إجراءات المساءلة الحكومية التي ألغاها ترامب

أعاد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، العمل بإجراءات المساءلة الحكومية التي قامت بإلغائها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في أيامها الأخيرة.

وأعادت مذكرة صادرة عن مكتب الإدارة والميزانية (OMB) تجديد العمل بأحكام الحوكمة الرشيدة في عملية إعداد الميزانية التي تتطلب من الوكالات تحديد الأهداف والوفاء بها من أجل الحصول على التمويل.

وكانت صحيفة The Hill كشفت في ديسمبر الماضي أن إدارة ترامب تفكر في إجراء تغييرات على التعميم A-11، وهو وثيقة من ألف صفحة تستخدمها الوكالات الفيدرالية عند تجميع طلبات الميزانية السنوية.

وقد تطلب البند الرئيسي الذي استهدفته إدارة ترامب من الوكالات تبرير طلبات التمويل الخاصة بها من خلال إثبات أنها تحرز تقدما في تحقيق أهدافها - وهو أمر اعتبره خبراء أنه قد يعيق إدارة الرئيس جو بايدن إذا لم يتم التراجع عنه بسرعة.

المصدر: The Hill