بريطانيا تسجل 5605 إصابات و98 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 5605 إصابات و98 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19".

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وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5605، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4312908 حالة.

ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا استقرارا نسبيا حيث وصل يوم 21 مارس إلى 5312، وفي 22 مارس 5342، وفي 23 مارس 5379.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 98 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126382 شخصا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا يوم 21 مارس 33 حالة، وفي 22 مارس 17، وفي 23 مارس 112.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 28.65 مليون شخص، بينهم 2.53 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT