إسكتلندا.. قرار قضائي يعتبر قرار إغلاق الكنائس "غير قانوني"

يمكن للكنائس في إسكتلندا إعادة فتح أبوابها، بعد أن صدر قرار قضائي اليوم الأربعاء، يعتبر أن فرض الحكومة إغلاق الكنائس ضمن قواعد الإغلاق العام للحد من انتشار كورونا، "غير قانوني".

ورفعت مجموعة من 27 من قادة الكنائس مراجعة قضائية بدعوى أن الحكومة الإسكتلندية تصرفت بما يتجاوز سلطاتها بموجب قانون الطوارئ.

ووافقت المحكمة على الدعوى واعتبرت أن الحكومة ذهبت إلى أبعد مما هو مسموح به قانونا، وتدخلت بشكل غير متناسب مع حرية الدين المكفولة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وصدر الحكم "بأثر فوري" حتى يمكن إعادة فتح الكنائس فورا.

هذا ويأتي قرار المحكمة قبل يومين فقط من موعد استئناف العبادة الجماعية في إطار المرحلة التالية من تخفيف إجراءات الإغلاق.

المصدر: "ديلي ريكورد"