إيطاليا تسجل 21267 إصابة و460 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 21267 إصابة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في ارتفاع ملموس لهذا المؤشر، مع رصد 460 وفاة جديدة ناجمة عن المرض.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21267 ليصل العدد العام إلى مستوى 3440862 حالة، بينها 561308 نشطة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة 21 مارس 20159 حالة، وفي 22 مارس 13846، وفي 23 مارس 18765.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 460 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 106339 شخصا.

وتشير إحصائية اليوم إلى انخفاض في عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا مقارنة مع أمس، حيث سبق أن بلغ يوم 21 مارس 300 حالة، وفي 22 مارس 386، وفي 23 مارس 551.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 2773215 شخصا بعد رصد 20132 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT