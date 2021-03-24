الأمين العام للناتو: نحتاج إلى عدد أكبر من الدول الموقعة على اتفاقيات في مجال الحد من الأسلحة

دعا الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ، اليوم الأربعاء، إلى توسيع عدد الدول المشاركة في اتفاقيات رامية إلى الحد من الأسلحة النووية.

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وفي ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، والذي انطلقت أعماله في بروكسل أمس الثلاثاء، قال ستولتنبيرغ: "نرى أن روسيا تواصل نشر أسلحة نووية جديدة مزعزعة للاستقرار". وتابع: "نحن بحاجة إلى اتفاقيات تشمل أسلحة أكثر ودولا أكثر، ومنها الصين".

وذكر ستولتنبيرغ أن "نظام الحد من الأسلحة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد"، مشيرا إلى أن "جميع الدول الأعضاء في الناتو متمسكة كليا بالحد من الأسلحة النووية"، وترحب بتمديد معاهدة "ستارت-3" من قبل روسيا والولايات المتحدة.

ونفت روسيا مرارا وعلى مستويات مختلفة اتهامات بسعيها إلى زعزعة الاستقرار في أوروبا، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتغاضى عن تعزيز الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

المصدر: "إنترفاكس"