 
مباشر

رئيس البرلمان الأوروبي: العقوبات الصينية مساس بالمؤسسات الأوروبية

أخبار العالم

رئيس البرلمان الأوروبي: العقوبات الصينية مساس بالمؤسسات الأوروبية
Reuters Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS
رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q1ak

انتقد رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي العقوبات التي فرضتها الصين ضد عدد من نوابه ردا على قيود مفروضة على بكين من قبل بروكسل على خلفية الأوضاع في إقليم شينجيانغ الصيني.

إقرأ المزيد
الصين ترد على الاتحاد الأوروبي بالعقوبات على 10 أفراد و4 كيانات
الصين ترد على الاتحاد الأوروبي بالعقوبات على 10 أفراد و4 كيانات

وفي افتتاح الدورة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء قال ساسولي إن "نواب البرلمان الأوروبي يقفون إلى جانب ضحايا العنف التي ترتكب في حقهم انتهاكات حقوق الإنسان، وسيواصل البرلمان في الدفاع عن هذه القيم الأساسية". وتابع: "في الاتحاد الأوروبي وفي العالم كل تمثل حقوق الإنسان قيما عامة، وتعتبر فرض عقوبات على النواب في محاولة مجازاتهم لأنهم أبدوا رأيهم ردا غير مقبول وتهديدا على المؤسسات الأوروبية".

ويوم الاثنين الماضي وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إدراج أربعة مواطنين ومنظمة واحدة في الصين على القائمة السوداء بتهمة انتهاك حقوق الإنسان على خلفية ملاحقة "أقلية الأويغور المسلمة في شينجيانغ". وردت الصين على ذلك بإعلان وزارة خارجيتها عن فرض عقوبات ضد 10 مواطنين أوروبيين، بينهم عدد من نواب البرلمان الأوروبي، و4 كيانات.

ونفت بكين ما ورد في تقرير قدمه خبراء أمميون حول إمكانية وجود حوالي مليون شخص من الأقلية الأويغورية المسلمة في "معسكرات إصلاح" بمنطقة شينجيانغ الذاتية الحكم. وقالت الوزارة الصينية أن هذه المعلومات "لا أساس لها ولا تمت إلى الحقيقة بصلة". وبحسب السلطات الصينية فإن المشاكل المرتبطة بإقليم شينجيانغ لا علاقة لها بقضية حقوق الإنسان أو قضايا الأقليات العرقية والدينية بل تخص "مكافحة العنف والإرهاب والنزعات الانفصالية".

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا