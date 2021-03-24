روسيا: سنحصل على النتائج الأولية لاختبارات مزيج "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" بعد شهرين

ذكر مدير صندوق الاستثمارات الروسي المباشر، كيريل دميترييف، أن المعطيات الأولية حول اختبارات المزيج من لقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا ستظهر بعد نحو شهرين.

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وقال دميترييف، في حديث لقناة "CNBC TV18"، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول الموضوع: "نأمل في أن تكون لدينا بعض المعطيات بعد شهرين".

وأضاف دميترييف: "لقد بدأت اختبارات مزيج اللقاحين في أذربيجان، كما نأمل أن تنطلق في الإمارات الأسبوع المقبل".

وسبق أن وقع مركز غاماليا لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة وصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركة "إر-فارم" الروسية اتفاقا من شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية للتعاون في مجال تطوير اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأكد مدير مركز غاماليا الروسي، ألكسندر غينتسبورغ، أن مجموعة موحدة من لقاح "سبوتنيك V" ومصل شركة "أسترازينيكا" ستضمن مناعة من فيروس كورونا لمدة عامين.

وأطلقت أطراف الاتفاق مؤخرا برنامج اختبارات المزيج يشمل في مرحلته الأولى 100 شخص في أذربيجان والإمارات والسعودية.

المصدر: وكالات