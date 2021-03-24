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في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.. دراغي يقول إنه سيزور ليبيا في مطلع أبريل

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في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.. دراغي يقول إنه سيزور ليبيا في مطلع أبريل
Reuters
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي
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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الأربعاء، عزمه زيارة ليبيا في مطلع أبريل القادم، فيما ستكون هذه أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في الشهر الماضي.

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وأضاف دراغي، أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان الإيطالي بشأن السياسة الخارجية لبلاده والتزاماتها الأوروبية: "السياسة الخارجية للحكومة الإيطالية هي دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بهدف إجراء انتخابات في مطلع ديسمبر".

وتابع "أنا نفسي سأزور ليبيا، أعتقد في 6 أو 7 أبريل، في جميع الأحوال خلال الأسبوع الأول من أبريل".

المصدر: رويترز

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