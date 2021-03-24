في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.. دراغي يقول إنه سيزور ليبيا في مطلع أبريل

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اليوم الأربعاء، عزمه زيارة ليبيا في مطلع أبريل القادم، فيما ستكون هذه أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في الشهر الماضي.

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وأضاف دراغي، أثناء إلقائه كلمة أمام البرلمان الإيطالي بشأن السياسة الخارجية لبلاده والتزاماتها الأوروبية: "السياسة الخارجية للحكومة الإيطالية هي دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بهدف إجراء انتخابات في مطلع ديسمبر".

وتابع "أنا نفسي سأزور ليبيا، أعتقد في 6 أو 7 أبريل، في جميع الأحوال خلال الأسبوع الأول من أبريل".

المصدر: رويترز