إليزابيث الثانية جدة للمرة العاشرة.. والمولود رقم 18 في ترتيب العرش!

أصبحت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، جدة كبرى للمرة العاشرة، بعد إنجاب حفيدتها، زارا تيندال، مولودا للمرة الثالثة.

وتم الإعلان عن ولادة الطفل الجديد من قبل زوج زارا، القائد السابق لفريق الرغبي الإنجليزي، مايك تيندال، على صفحته في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء.

وبحسب الأب، فقد ولد الطفل يوم الأحد، 21 مارس، وكان وزنه 3,750 كيلوغرام، وأطلق عليه اسم لوكاس فيليب.

واحتل الطفل المركز الثامن عشر في ترتيب العرش، لأنه حفيد الابنة الوحيدة لإليزابيث الثانية، الأميرة آن، والابن الوحيد لزارا.

Crazy 6 nations weekend but the tournament lives for another week. It was also followed by a super Sunday! #goodtimeshttps://t.co/HYuu65RXM1https://t.co/9k0stAM7DFpic.twitter.com/3onbzFbJqn — mike tindall (@miketindall13) March 24, 2021

وهكذا، أصبحت ملكة بريطانيا العظمى الجدة الكبرى للمرة العاشرة. وفي وقت سابق من فبراير 2020، أصبحت إليزابيث الثانية جدة كبيرة للمرة التاسعة، حيث أعلنت حفيدة الملكة، الأميرة، يوجينيا، أميرة يورك، ولادة طفلها الأول.

وهذا هو الطفل الأول للأميرة يوجينيا البالغة من العمر 30 عاما، التي تحتل المرتبة العاشرة في خط خلافة العرش البريطاني، كونها الابنة الصغرى لابن الملكة، الأمير أندرو وزوجته السابقة دوقة يورك، سارة فيرجسون.

المصدر: "Pledge Times"