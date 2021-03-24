رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي يصف روسيا بأنها "جارة خطيرة"

وصف مفوض الشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، روسيا بأنها "جارة خطيرة"، لكنه دعا إلى إبقاء قنوات الاتصال معها مفتوحة لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وكان رئيس الدبلوماسية الأوروبية وصل يوم الأربعاء إلى مقر الناتو في بروكسل للمشاركة في اليوم الثاني من اجتماعات مجلس الناتو على مستوى وزراء الخارجية، والتي ستتم خلالها مناقشة علاقة الحلف مع روسيا.

وبشأن روسيا قال بوريل: "يجب أن نناقش قنوات الاتصال مع روسيا. روسيا هي جارة، جارة خطيرة، لكن يجب أن نتقاسم معها بعض القضايا التي لدينا فيها مصالح مشتركة، مثل الاتفاق النووي مع إيران، أو تغير المناخ. يجب علينا كبح روسيا ومواجهتها".

المصدر: نوفوستي