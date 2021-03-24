 
مباشر

رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي يصف روسيا بأنها "جارة خطيرة"

أخبار العالم

رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي يصف روسيا بأنها
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q174

وصف مفوض الشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، روسيا بأنها "جارة خطيرة"، لكنه دعا إلى إبقاء قنوات الاتصال معها مفتوحة لحل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

إقرأ المزيد
بوريل يأمل بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراره حول روسيا متمسكا
بوريل يأمل بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراره حول روسيا متمسكا "بالروح الجماعية"

وكان رئيس الدبلوماسية الأوروبية وصل يوم الأربعاء إلى مقر الناتو في بروكسل للمشاركة في اليوم الثاني من اجتماعات مجلس الناتو على مستوى وزراء الخارجية، والتي ستتم خلالها مناقشة علاقة الحلف مع روسيا.

وبشأن روسيا قال بوريل: "يجب أن نناقش قنوات الاتصال مع روسيا. روسيا هي جارة، جارة خطيرة، لكن يجب أن نتقاسم معها بعض القضايا التي لدينا فيها مصالح مشتركة، مثل الاتفاق النووي مع إيران، أو تغير المناخ. يجب علينا كبح روسيا ومواجهتها".

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا