مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية: أوروبا بالفعل في حاجة إلى لقاح "سبوتنيك V"

صرّح هانز كلوج مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية بأن أوروبا بالفعل في حاجة إلى لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة مع وكالة أنباء تاس، قال المسؤول الإقليمي في منظمة الصحة العالمية: "آمل أن يتم استخدام اللقاح في المنطقة في المستقبل المنظور القريب جدا. ونحن في حاجة إليه بالفعل، فالاتحاد الأوروبي ودول أخرى تعاني من نقص في اللقاحات. وأنا أؤمن به، نحن بحاجة إليه".

وأشار كلوج إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري فحصا متسقا لنتائج التجارب السريرية والبيانات المتعلقة بإنتاج اللقاح الروسي.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان علّق على تصريح المفوض الأوروبي تييري بريتون بأن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى اللقاح الروسي، بالتشديد على أن روسيا لا تفرض لقاحها على أحد، لكن مثل هذه التصريحات في الاتحاد الأوروبي تجعل المرء يعتقد أن المسؤولين الأوروبيين يدافعون عن مصالح الشركات وليس الناس.

المصدر: RT