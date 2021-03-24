مشاورات مصرية روسية حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

في إطار العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين المصري والروسي في كافة المجالات، عُقدت في القاهرة جلسة مشاورات مصرية - روسية بشأن العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد رأس الوفد الروسي، سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية، فيما ترأس الوفد المصري الذي ضم ممثلين عن كافة القطاعات المعنية بوزارة الخارجية، علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي.

وأكد نائب وزير الخارجية المصري في مستهل اللقاء على عمق العلاقات المصرية - الروسية التاريخية، مشيرا إلى أهمية عقد جلسة المشاورات في ضوء المصالح والتحديات المشتركة للطرفين في العديد من المحافل الدولية.

RT

وشهدت الجلسة تبادلا للآراء بشأن تناول الأطر الأممية للنزاعات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية، وكذلك ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للنزاعات في ليبيا، وسوريا، واليمن، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية، وذلك بناء على القرارات الأممية ذات الصلة.

هذا، وتم كذلك تناول عدد من المسائل الأخرى، ومن بينها قضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن الدولي، وعمليات حفظ السلام، وموضوعات التغير المناخي، إضافة إلى القمة المقبلة لمنظمة الغذاء.

كما قدم الوفد المصري عرضا لآخر تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي، مشددا على المواقف المصرية العادلة من هذه المسألة المحورية بالنسبة للأمن القومي المصري.

وأكد الطرفان خلال المشاورات على عمق العلاقات المصرية الروسية، وأهمية تعزيز التعاون الوثيق في العديد من الأطر الدولية، كما اتفقا على تكثيف المشاورات في كافة المحافل الدولية خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: RT