لمكافحة فيروس كورونا .. " فايزر" تبدأ التجارب البشرية لعقار على شكل أقراص

قالت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، إنها بدأت التجارب البشرية على علاج جديد لمكافحة فيروس كورونا على شكل أقراص يتم تناولها.

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ووفقا لوكالة "Bloomberg"، في حال نجاح التجارب البشرية، يمكن للعلاج، في وقت مبكر من ظهور الأعراض، منع تدهور الحالات، حيث تعمل فكرة العقار الجديد على إنزيم يسمى "البروتياز"، يمنع الفيروسات من التكاثر، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الوبائي سي.

وقال ميكايل دولستن، كبير المسؤولين العلميين في شركة "فايزر"، في بيان: "بالنظر إلى الطريقة التي يتحور بها فيروس كورونا وتأثيره العالمي المستمر، فإنه من المهم الحصول على خيارات علاجية الآن وخارج الجائحة".

وأضاف دولستن: "لم تظهر أي مشاكل غير متوقعة في الدراسة حتى الآن، ويمكن أن نحصل على نتائج في غضون أسابيع"، مشيرا إلى أنه إذا جرت الأمور على ما يرام، فإن الشركة ستبدأ المرحلة الثالثة من التجارب في وقت مبكر من الربع الثاني من هذا العام.

وكشف المسؤول أنه من المحتمل أن يعطى عقار "فايزر" الجديد مرتين يوميا لمدة 5 أيام تقريبا.

المصدر: Bloomberg