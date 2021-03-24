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ألمانيا تمول حملة ضخمة لتطعيم الناجين من الهولوكوست حول العالم

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ألمانيا تمول حملة ضخمة لتطعيم الناجين من الهولوكوست حول العالم
Reuters
أرشيف
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قررت الحكومة الألمانية تقديم دعم مادي قدره 13.5 مليون دولار لإيصال اليهود الناجين من الهولوكوست إلى مواقع التطعيم المجاني ضد فيروس كورونا حول العالم.

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وستتم إدارة برنامج المساعدة في لقاح الناجين من الهولوكوست (HSVAP) من قبل "مؤتمر المطالبات"، ومقره نيويورك، الذي أعلن عن البرنامج اليوم الأربعاء، من خلال شبكته التي تضم أكثر من 300 وكالة شريكة.

وستغطي الأموال تكاليف تنظيم مواعيد التطعيم، ونقل كبار السن من وإلى مراكز التطعيم، وتنسيق رعاية المتابعة والاستشارة حسب الحاجة.

وقال ستيوارت إيزنستات، الذي قاد المفاوضات مع الحكومة الألمانية نيابة عن مؤتمر المطالبات: "هذا الدعم الإضافي من الحكومة الألمانية سيوسع جهودنا لتشمل أكثر من 40 دولة يعيش فيها الناجون من الهولوكوست".

وأضاف: "بمجرد أن توفر الحكومات الوطنية اللقاحات، سنكون هناك للتأكد من أن كل ناج على دراية بخياراته، وحصوله على اللقاحات، وعدم الشعور بالتخلي عنه".

ويقدر مؤتمر المطالبات أن هناك أكثر من 340000 من الناجين من الهولوكوست يعيشون حتى الآن في جميع أنحاء العالم، 45٪ منهم لم يتم تطعيمهم بعدء.

المصدر: The Jerusalem Post

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