علماء روس يدرسون السلالة الجديدة لفيروس كورونا "الجنوب إفريقية" وفعالية اللقاحات ضدها

حدد الخبراء الطبيون الروس السلالة "الجنوب إفريقية" من فيروس كورونا وسيقومون بإجراء دراسة حول فعالية اللقاحات ضدها ، وفق ما أفاد به موقع رسمي.

وجاء في بيان الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور" أن "المتخصصين في مركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية التابع للهيئة، قد قاموا بعزل السلالة الجديدة من فيروس كورونا SARS-CoV-2 ، التي تنتمي إلى السلالة "الجنوب إفريقية"، الخط الجيني B.1.351".

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ولفت البيان إلى أنه ستجري دراسة حول فعالية تحييد هذا النوع من الفيروس بالمصل (اللقاح) من أولئك الذين أصيبوا بـ COVID-19 وتم تطعيمهم بلقاحات روسية.

وكانت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، قد أقرت مؤخرا بوجود شخصين حملا السلالة الجنوب إفريقية إلى روسيا من جنوب إفريقيا وزنجبار.

المصدر: إنترفاكس