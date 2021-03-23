أردوغان يدعو لتحديث الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي إلى تحديث الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول المهاجرين.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية بأن أردوغان أكد خلال الاتصال، اليوم الثلاثاء، أنه "يجب تحديث اتفاق 18 مارس 2016 بشأن الهجرة كأساس لأجندة إيجابية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

كما أكد أردوغان لدراغي "تأييد تركيا للاستقرار والتعاون شرقي المتوسط وبحر إيجه وتأسيس علاقة تعاون بين دولتين تتمتعان بالمساواة في قبرص".

كما هنأ الرئيس التركي ماريو دراغي باختياره رئيسا للوزراء في إيطاليا.

يذكر أن الاتفاق بشأن المهاجرين، الذي توصلت إليه تركيا مع الاتحاد الأوروبي في 2016 ينص على إعادة المهاجرين إلى تركيا من الأراضي اليونانية في حال عدم تقديمهم طلبات اللجوء أو رفض تلك الطلبات من قبل السلطات الأوروبية.

المصدر: "الأناضول"