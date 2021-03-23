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بيونغ يانغ: فرض عقوبات أوروبية ضد كوريا الشمالية "استفزاز سياسي"

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بيونغ يانغ: فرض عقوبات أوروبية ضد كوريا الشمالية
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مشهد لمدينة بيونغ يانغ
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انتقدت بيونغ يانغ بشدة، اليوم الثلاثاء، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب "انتهاك حقوق الإنسان" في هذا البلد.

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الرسمية) عن متحدث باسم وزارة الخارجية لكوريا الشمالية قوله إن بلاده ترفض بقوة "العقوبات بسبب انتهاك حقوق الإنسان". وأشار المتحدث إلى أن الممارسات من هذا النوع أصبحت "جزءا معتادا من السياسة العدائية" إزاء كوريا الشمالية، وأن حكومتها تعتبرها "استفزازا سياسيا سافرا هدفه التدخل في شؤون البلاد والنيل من سيادتها".

ووصف المتحدث باسم الوزارة فرض عقوبات بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان "ستارا لممارسة الضغوط على دول أخرى".

وفي 22 مارس وافقت الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على عدد من الأشخاص والجهات في روسيا والصين وكوريا الشمالية ودول أخرى، بزعم ضلوعهم في انتهاكات حقوق الإنسان. وفي كوريا الشمالية استهدفت التقييدات وزيرين مسؤولين - برأي الاتحاد الأوروبي - عن "عمليات قمع" والنيابة العامة المركزية للبلاد.

المصدر: "تاس"

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