"يوتيوب": لن نزيل البث المباشر لإطلاق النار في كولورادو

أعلن موقع "يوتيوب" أنه لن يزيل مقطع الفيديو للبث المباشر لإطلاق النار في ولاية كولورادو والذي أدى إلى مقتل عشرة أشخاص بمن فيهم ضابط شرطة.

وقالت المتحدثة باسم الموقع إيلينا هيرنانديز إن "يوتيوب" رصد مقطع الفيديو، وسيترك اللقطات متاحة مع تحذير للمشاهدين، موضحة أنه " في حين لا يسمح بالمحتوى العنيف على الموقع، فإننا نسمح بنشر مقاطع فيديو تحتوي على أخبار كافية أو سياق وثائقي".

وأضافت: "لقد فرضنا قيودا على المحتوى بحسب الفئة العمرية وسنواصل مراقبة الموقف".

و كشفت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن هوية المتهم بتنفيذ إطلاق النار في مدينة بودلير بولاية كولورادو، معلنة أنه مواطن يدعى أحمد العلوي العيسى، مبينة أن العيسى البالغ 21 عاما من عمره مقيم في مدينة أرفادا بكولورادو، وعاش معظم سنوات حياته في أراضي الولايات المتحدة.

المصدر: The Hill