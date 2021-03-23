استخبارات فنلندا: التهديد الإرهابي لليمين المتطرف في تصاعد

أبقى جهاز الأمن الداخلي الفنلندي على تقييمه للتهديد الإرهابي عند المستوى الثاني "المرتفع" على مقياس من 4 نقاط، مشيرا إلى أن خطر إرهاب اليمين المتطرف في البلاد شهد ارتفاعا.

وقال جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي، المعروف اختصارا باسم "سوبو"، في مراجعته لعام 2020، اليوم الثلاثاء، إنه حدد عملاء اليمين المتطرف "الذين لديهم القدرة والدافع لشن هجوم إرهابي" في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 5.5 ملايين نسمة.

وصرح مدير "سوبو"، أنتتي بيلتاري، في بيان بأن "أهداف مكافحة إرهاب اليمين المتطرف التي حددها سوبو مرتبطة عادة بالبيئة الدولية اليمينية المتطرفة على الإنترنت".

وأشار "سوبو" إلى أن أكبر تهديد لهجوم إرهابي في فنلندا يمثله حاليا أفراد أو مجموعات صغيرة تدعم أيديولوجية اليمين المتطرف أو الأصولية الإسلامية.

ويراقب الجهاز حاليا نشاطات حوالي 390 فردا في فنلندا أغلبهم مرتبطون بالتطرف الديني.

المصدر: "أسوشيتد برس"