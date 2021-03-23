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كلينتون: لا يمكن لحوادث إطلاق النار الجماعية أن تمثلنا

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كلينتون: لا يمكن لحوادث إطلاق النار الجماعية أن تمثلنا
Reuters
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون
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علقت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون على حادث إطلاق النار الجماعي في كولورادو وأدى إلى مقتل 10 أشخاص، قائلة إنه لا يمكن السماح لمثل هذه الحوادث أن تمثل الأمريكيين.

وقالت كلينتون في تغريدة عبر "تويتر": "العودة إلى الحياة الطبيعية في أمريكا لا يمكن أن تعني العودة إلى عمليات إطلاق النار الجماعية بشكل منتظم.. قلبي مع العائلات الـ10 الحزينة في كولورادو".

وأعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي بتصريحات موجزة اليوم الثلاثاء، بشأن إطلاق النار في كولورادو، قبل مغادرته في رحلة إلى أوهايو.

كما أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية، توجيه اتهامات بتنفيذ 10 عمليات قتل من الدرجة الأولى إلى المشتبه به في إطلاق النار وهو مواطن أمريكي يدعى أحمد العلوي العيسى، مؤكدة أن حالة المشتبه فيه البالغ 21 عاما كانت مستقرة بعد إصابته وإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن.

المصدر: RT

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