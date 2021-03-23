هانكوك: لا نخطط لوضع جميع الدول الأوروبية على قائمة السفر الحمراء

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إنه لا توجد خطط لوضع جميع الدول الأوروبية على "القائمة الحمراء" للسفر مع تفشي موجة ثالثة من فيروس كورونا في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وأشار هانكوك في تصريحات إلى أنه بعض أجزاء أوروبا تشهد موجه ثالثة من الوباء بالإضافة إلى انتشار طفرات جديدة، "لذلك من المهم جدا أن نحمي التقدم الذي تمكنا من تحقيقه هنا في المملكة المتحدة".

وأضاف: "لدينا هذه القائمة الحمراء والقائمة الصفراء، وهي تعمل بشكل جيد في الوقت الحالي"، مبينا أنه لا توجد تغييرات على توقيت بريطانيا لاستئناف السفر الدولي.

وأفادت صحيفة "تايمز" بأن السلطات البريطانية تعتزم تمديد الحظر المفروض على السفر الدولي حتى يوليو، مشيرة إلى أن المخالفين قد يغرمون بـ5000 جنيه إسترليني.

هذا وتراجع مؤشر الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا في بريطانيا إلى مستوى 17 حالة، ما يمثل أقل حصيلة منذ حوالي 6 أشهر.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 28 مليون شخص، بينهم 2.3 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "الغارديان" + RT