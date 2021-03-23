نتنياهو يدعو مرتادي مركز تجاري للتصويت لصالح حزب "الليكود" (فيديو)

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رواد أحد المراكز التجارية في تل أبيب إلى التصويت لصالح حزب "الليكود" وتحقيق فوز على زعيم المعارضة يائير لبيد في الانتخابات التشريعية.

ونشر نتنياهو مقطع فيديو على "تويتر" يظهر فيه وهو يحمل مكبر صوت ويخاطب المتسوقين قائلا: "هل تريدون حكومة ليكود؟ هل ذهبتم للتصويت؟ كل من هنا وحتى الآن لم يذهب للتصويت. أخرجوا من المراكز التجارية واذهبوا للتصويت لصالح الليكود".

وأضاف: "نحتاج مقعدين إضافيين لتحقيق الفوز، وإلا فإن حكومة لبيد هي من ستحكمكم. هل تريدون حكومة برئاسة لبيد؟ أخرجوا للتصويت وبعد ذلك عودوا إلى لمراكز التجارية".

בקניון בבת ים — ליכודניקים צאו להצביע!!! pic.twitter.com/C17eJZwP8i — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 23, 2021

وعلى الرغم من أن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو يتصدر نتائج استطلاعات الرأي، إلا انه سيكون بحاجة لشركاء من أجل تشكيل ائتلاف لكي يضمن غالبية بـ61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

وإذا لم يتمكن نتنياهو من الحصول على 61 مقعدا ولم يتمكن المعارضون من إيجاد أرضية مشتركة، فمن الممكن إجراء انتخابات ستكون الخامسة في غضون ثلاث سنوات.

المصدر: RT