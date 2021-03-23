متمردون ماويون يقتلون 4 شرطيين هنود في هجوم بشرق البلاد

أفادت الشرطة الهندية بمقتل 4 من عناصرها على الأقل، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة على جانب طريق، زرعها متمردون ماويون في معقلهم بشرق البلاد.

وقال ضابط الشرطة البارز، سونداراج باتيلينغام، لوكالة أنباء "برس تراست" الهندية إن رجال الشرطة كانوا عائدين من عملية مضادة للماويين عندما استهدفت حافلتهم في منطقة نارايانبور في ولاية تشاتيسغار.

وأضاف باتيلينغام أن الهجوم أودى بحياة 4 عناصر في الشرطة وإصابة 14 آخرين، مشير إلى أن 2 من المصابين في حالة حرجة.

تعرف هذه المنطقة بأنها معقل للماويين الذين يقولون إنهم يستلهمون فكر الزعيم الصيني الشيوعي الراحل، ماو تسي دونغ، في الكفاح المسلح.

ويقاتل الماويون منذ أكثر من 5 عقود في وسط وشرق الصين، وينفذون هجمات ضد السلطات، فيما يطالبون بأراض ووظائف للمجتمعات القبلية الفقيرة التي يتهمون الحكومة بتجاهلها.

كما إنهم ينصبون كمائن للشرطة، ويسرقون أسلحة من مستودعات للقوات شبه العسكرية، ويدمرون مكاتب حكومية، ويخطفون مسؤولين حكوميين على مدار عقود.

وتصف الحكومة المركزية الهندية هؤلاء المتمردين بأنهم يشكلون أكبر تهديد للأمن القومي الهندي.

المصدر: "أسوشيتد برس"