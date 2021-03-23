هولندا تطلب توضيحا من إسرائيل بشأن مصادرة بطاقة عبور كبار الشخصيات من وزير الخارجية الفلسطيني

قالت هولندا اليوم الثلاثاء إنها طلبت توضيحا من إسرائيل عن وضع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بعد مصادرة بطاقة "VIP" منه لدى عودته من زيارة للمحكمة الجنائية الدولية بهولندا.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية: "بحثنا الأمر مع السفارة الإسرائيلية وأبلغناها بأن هولندا، كدولة مضيفة (للمحكمة)، معنية تماما بأن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من القيام بعملها دون تدخل".

وكان مسؤول فلسطيني قد قال يوم الأحد، إن إسرائيل صادرت بطاقة عبور كبار الشخصيات "VIP" الخاصة بالمالكي، وهي بطاقة تمنحها إسرائيل لكبار المسؤولين الفلسطينيين ليتمكنوا من عبور الحدود بسهولة.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على الأمر.

وأعلنت ممثلة الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، هذا الشهر أنها "ستحقق في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية بعد أن قضت المحكمة بأن من اختصاصها النظر في تلك الجرائم".

ولاقت هذه الخطوة استنكار إسرائيل، التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، والولايات المتحدة، التي لم تصدق على بيان تأسيسها.

وقالت بنسودا في ديسمبر عام 2019 إن "جرائم حرب ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في الضفة الغربية وقطاع غزة" وذكرت كلا من "الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة، مثل حركة حماس، كمرتكبين محتملين لهذه الجرائم".

وقال مكتب المالكي إن وزير الخارجية الفلسطيني اجتمع مع بنسودا الأسبوع الماضي لحثها على تسريع التحقيق.

المصدر: رويترز