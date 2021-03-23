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سناتورة أمريكية سابقة عن بوتين في رده على بايدن: ليس من الضروري أن يقول الأسد إنه أسد

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سناتورة أمريكية سابقة عن بوتين في رده على بايدن: ليس من الضروري أن يقول الأسد إنه أسد
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أعربت السيناتورة السابقة والموظفة السابقة لدى جو بايدن، تارا ريد، في مقابلة مع "RT"، عن تقديرها لرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن القاسية عنه.

وقالت ريد عبر موقع "RT" في تطبيق "Telegram": "الرئيس بوتين.. كما تعلم، ليس من الضروري أن يقول الأسد إنه أسد، هذا واضح. لقد وجدت أنا والعديد من الأمريكيين الآخرين رد فعله هادئا ومدروسا. وهذا مصدر ارتياح حقيقي، لأننا، مواطني أمريكا، لا نحتاج إلى حرب مع روسيا على الإطلاق، هذا عبث ودعاية".

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بوتين ردا على تصريحات بايدن: سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا
بوتين ردا على تصريحات بايدن: سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مقابلة مع قناة "ABC" نشرت مؤخرا إن بوتين "سيدفع ثمن التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، واصفا إياه بـ"القاتل".

من جهته علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تصريحات بايدن، قائلا إنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا، وإن "الإدارة الأمريكية تريد علاقات مع روسيا فقط بشروط واشنطن، في حين أن روسيا ستعمل فقط على النحو الذي يفيدها ..الولايات المتحدة تظن أننا مثلها، ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة".

وتابع بوتين في تعليقه: "بشأن تصريحات زميلي الأمريكي فماذا أرد عليه؟ سأقول له: كن بعافية! أتمنى له الصحة"، مشيرا إلى أنه يقول ذلك "ليس سخرية أو مداعبة".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن "هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأمريكية، وروسيا ستعتمد عليهم".

المصدر: RT

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