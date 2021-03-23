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تركيا.. .ترحيل وإخلاء سبيل مشروط لمشتبهين اثنين من "داعش"

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تركيا.. .ترحيل وإخلاء سبيل مشروط لمشتبهين اثنين من
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أطلقت قوات الأمن التركية، الثلاثاء، سراح مشتبهين اثنين من أصل 6، تم توقيفهم قبل أيام بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وبحسب وكالة الأناضول، سيتم ترحيل أحد المشتبهين إلى بلده العراق، أما المشتبه الثاني فقضت المحكمة بإطلاق سراح مشروط بحقه.

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تجدر الإشارة إلى أنّ قوات مكافحة الإرهاب التركية، بمشاركة الاستخبارات، شنت عملية في 18 مارس الجاري، أوقفت خلالها، 6 عراقيين مشتبه فيهم بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: الأناضول

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