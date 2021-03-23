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رئيس المجلس الرئاسي الليبي في فرنسا في أول زيارة خارجية

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رئيس المجلس الرئاسي الليبي في فرنسا في أول زيارة خارجية
Reuters
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وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، إلى فرنسا اليوم، واستقبلهما الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

ومن المقرر أن يلتقي المنفي والكوني، الرئيس الفرنسي، على مائدة عشاء، قبل أن يتوجها إلى القاهرة للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن يختتم رئيس المجلس الرئاسي والرئيس الفرنسي مباحثاتهما، بعقد مؤتمر صحفي، بحسب ما ذكرته وكالة نوفا الإيطالية.

المصدر: وكالة نوفا

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