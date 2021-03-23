"في مواجهة جديدة مع بكين".. واشنطن تدعم الفلبين

أكدت الولايات المتحدة دعمها للفلبين، "في مواجهة جديدة مع بكين" في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

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جاء ذلك بعد أن طلبت الفلبين من أسطول صيد صيني مغادرة الشعاب المرجانية، بينما تجاهلت الصين هذه الدعوة، وأصرت على أنها تمتلك المنطقة البحرية، بحسب الوكالة.

من جانبها، أشارت السفارة الأمريكية إلى أنها تشارك الفلبين مخاوفها، متهمة الصين باستخدام "ميليشيا بحرية لترهيب واستفزاز وتهديد الدول الأخرى، مما يقوض السلام والأمن في المنطقة".

وفي بيان لها، قالت واشنطن عبر السفارة الأمريكية لدى مانيلا: "نقف مع الفلبين، أقدم حليف لنا في المعاهدة".

وكان وزير الدفاع الفلبيني، ديلفين لورنزانا، قد طالب يوم الأحد الماضي، حوالي 200 سفينة صينية، (قال إنها قوارب تابعة للميليشيات)، بمغادرة ويتسون ريف، وهي منطقة مرجانية ضحلة تبعد 324 كيلومترا غرب بلدة باتارازا في مقاطعة بالاوان غرب الفلبين.

المصدر: "أسوشيتد برس"