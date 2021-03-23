مسؤول بالرئاسة التركية يكشف "ملابسات" إقالة رئيس البنك المركزي

نقلت صحيفة "زمان" عن جوكسال أشان، رئيس المكتب المالي بالرئاسة التركية، قوله إن قرار عزل رئيس البنك المركزي التركي السابق، ناجي إقبال، هذا الأسبوع اتخذه الرئيس رجب أردوغان بمفرده.

إقرأ المزيد

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار جاء عقب رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 17 إلى 19 بالمئة، وهي مسألة وصفتها بأنها "تثير غضب الرئيس أردوغان على الدوام".

وأشار أشان إلى أن الرئيس التركي "وحده من يعلم سبب إقالة إقبال من رئاسة المركزي التركي وتعيين شهاب قافجي أوغلو خلفا له".

وأوضح أنه يقول ذلك كي "لا ينصاع المواطنون للمنشورات الكاذبة والخاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي. أردوغان سيكشف عن سبب هذه الخطوة إذا شعر بحاجة إلى هذا".

يشار إلى أن هذا القرار الذي يعد الرابع من نوعه خلال 20 شهرا، كان تسبب في هزة عنيفة بسوق المال في تركيا، إذ تأثرت العملة المحلية بشكل كبير.

ولفت رئيس المكتب المالي بالرئاسة التركية إلى ضرورة التركيز في هذا الأمر على "الرسالة التي بعثها رئيس البنك المركزي الجديد بعد توليه المنصب، والرسالة التي بعثها وزير الخزانة والمالية، لطفي علوان، فور اتخاذ هذا القرار، مفيدا بأن أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة ستعود مجددا إلى ما كانت عليه يوم الجمعة الماضية، قبل الكشف عن هذا القرار".

وأوضح أن الحكومة مرتبطة بالسوق الاقتصادية الحرة منذ 20 عاما، وتابع في هذا السياق قائلا: "بدأ تداول أخبار حول التحكم في رؤوس الأموال وتجميد الودائع بالبنوك، لكن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. يتم تداول أخبار من هذه القبيل على مواقع التواصل الاجتماعي. النهج الذي تتبعه الحكومة لن يضر على الإطلاق بطريقة عمل السوق".

المصدر: زمان