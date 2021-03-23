نتنياهو مدليا بصوته في انتخابات الكنيست: نحتاج إلى الفوز بمقعدين إضافيين من أجل حكومة يمين مستقرة

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصوته في انتخابات الكنيست، اليوم الثلاثاء، وقال إنه "بحاجة إلى الفوز بمقعدين إضافيين من أجل تشكيل حكومة يمين مستقرة".

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وعبر نتنياهو عن أمله في أن تكون جولة الاقتراع هذه "الأخيرة".

كما أدلى رئيس المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، وغالبية أعضاء الكنيست والمرشحون، بأصواتهم، داعين جميع المواطنين إلى التصويت.



من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات، إن الانتخابات قد تفرز "حكومة ظلام".

في حين أوضحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية أن "النتائج الرسمية لن تصدر قبل يوم الجمعة، وأن ذلك يعود إلى التعقيدات التي فرضتها جائحة كورونا على العملية الانتخابية".

وأدلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بصوته في القدس، وأعرب عن قلقه " على الديمقراطية في إسرائيل، بسبب الأزمة السياسية المطولة".

وتابع: "أنا أصوت للمرة الأخيرة كرئيس، ولكن أيضا كمواطن...انتخابات رابعة في غضون عامين، تضر بثقة الجمهور".

وفي الجهة العربية، أدلى رئيس "القائمة العربية الموحدة"، منصور عباس، بصوته في ساحة مدرسة ببلدة المغار، مسقط رأسه، معربا عن "تفاؤله" باحتمال تجاوزه العتبة الانتخابية.

وصرح للصحفيين قائلا: "نحن نسعى لتمثيل فعال للعرب الإسرائيليين...تمثيل يمكن أن يؤثر على صنع القرارات".

وأضاف: "كل حزب يأمل في أن يكون في السلطة، قد سعى للتواصل مع حزبه في الأسابيع الماضية..إنهم يفحصون ليروا موقفنا..ليس لدينا إجابة حاسمة، لكننا سنطرح مطالبنا".

وعما إذا كان سينضم إلى نتنياهو في الحكومة المقبلة، أجاب عباس: "أي طرف يتوجه إلينا، سنعمل معه، لا أستبعد هذا الاحتمال".

وأشار حزبا "القائمة المشتركة" و"إسرائيل بيتنا" إلى أن هناك نقصا في أوراق الاقتراع في بعض المراكز.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن "معطيات التصويت في البلدات البدوية في النقب تشير خلال الساعات الثلاث الأولى من بدء عملية الاقتراع، إلى تسجيل إقبال أفضل نسبيا، قياسا بالانتخابات السابقة.

ولفتت "مكان" إلى أن "نسبة التصويت تجاوزت الـ10% بصورة عامة، والـ15% في بعض مراكز الاقتراع، وأن إشكالات فنية برزت في عدد من المراكز مما أدى تأخير فتحها".

المصدر: RT + هيئة البث الإسرائيلية "مكان" + "تايمز أوف إسرائيل"