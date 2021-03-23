تركيا: النيابة تطالب بالسجن 15عاما لمشتبهين بالانتماء لـ"داعش" يحملون جنسية عربية

طالبت النيابة العامة في ولاية قيصري، وسط تركيا، بسجن أربعة عرب مشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" لمدة 15 عاما.

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وأفادت وكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء، بأن من بين المشتبه بهم المدعو (هـ. إ)، وهو ما يسمى بـ "أمير الرقة" لدى التنظيم.

وكانت المحكمة الجزائية الثانية في قيصري، قد قبلت ادعاء النيابة العامة، حول المتهمين الأربعة.

وكان المشتبه بهم الـ4، قد أوقفوا في نوفمبر الماضي، بناء على بلاغ تلقته الشرطة التركية، ورفض هؤلاء المشتبه بهم، الذين يحملون الجنسية السورية، التهم الموجهة إليهم، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

المصدر: الأناضول