 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: مقتل 3 عسكريين جراء تحطم قاذفة "تو-22 أم 3" بضواحي مدينة كالوغا

رغم إجراءات الإغلاق.. تواصل ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا

أخبار العالم

رغم إجراءات الإغلاق.. تواصل ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا
Reuters
يتدفق الباريسيون على ضفاف نهر السين رغم تشديد إجراءات فيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0wu

قال فريدريك فاليو، رئيس اتحاد المستشفيات الفرنسي، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا ترتفع بمعدل سريع، وإذا لم يتحسن الوضع، فقد تكون هناك حاجة لمزيد من إجراءات الإغلاق.

إقرأ المزيد
فرنسا..343 وفاة و15792 إصابة جديدة بفيروس كورونا
فرنسا..343 وفاة و15792 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأضاف فاليتو، وهو أيضا عمدة بلدية فونتينبلو بجنوب باريس، لتلفزيون "إل سي آي" اليوم الثلاثاء: "الوباء يتزايد والأرقام تتفجر".

وأظهرت البيانات الرسمية المنشورة أمس الاثنين أن عدد حالات الإصابات الجديدة في فرنسا تسارعت أكثر، على الرغم من بدء الإغلاق الثالث خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع ارتفاع عدد الأشخاص في العناية المركزة إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر.

وتوقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن تمر بلاده بما وصفها بـ "فترة صعبة" في مكافحة جائحة كورونا، حتى منتصف شهر أبريل القادم.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا