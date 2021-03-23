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دراسة تؤكد فاعلية هذا العقار.. أنقذ مليون مريض بكورونا حول العالم!

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دراسة تؤكد فاعلية هذا العقار.. أنقذ مليون مريض بكورونا حول العالم!
Reuters
عقار "ديكساميثازون"
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أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا عن فعالية عقار "ديكساميثازون" لمرضى فيروس كورونا، بعد دراسة شملت عشرات الآلاف من المصابين بالوباء، بدأت في يونيو الماضي.

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وبحسب صحيفة "The Guardian"، أنقذ هذا العقار، الذي ينتمي لفئة الستيرويدات ومتاح على نطاق واسع وبأسعار معقولة، والذي بدأت تجربته قبل نحو عام، أنقذ حياة ما يقدر بمليون شخص على مستوى العالم، بما في ذلك 22 ألف شخص في المملكة المتحدة.

وأجريت الدراسة على عشرات آلاف مرضى فيروس كورونا لتقييم مدى فعاليته، حيث توصل محققو التجارب إلى نتيجة مذهلة تتمثل في تحسين فرص النجاة من فيروس كورونا بشكل واضح.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، يقلل العقار من خطر الوفاة بمقدار الثلث لمرضى كورونا الذين يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي، ونحو الخمس بالنسبة لأولئك الذين يتلقون العلاج بالأوكسجين.

ويستخدم دواء "ديكساميثازون" أساسا لمعالجة الحساسية الشديدة والأمراض الجلدية والغثيان والتورم وأمراض المناعة الذاتية، لكنه كان ضمن العقارات التي اختبرت فعاليتها لعلاج مرضى كوفيد-19 منذ ظهور الوباء العام الماضي.

المصدر: The Guardian

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