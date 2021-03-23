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لافروف: الغرب يسعى للهيمنة ويتجاهل مسار التاريخ

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لافروف: الغرب يسعى للهيمنة ويتجاهل مسار التاريخ
Reuters
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الوضع في العالم لن يصبح أقل تعقيد، ما دامت الدول الغربية تسعى أكثر فأكثر للهيمنة وتجاهل مسار التاريخ الموضوعي.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء: "إن الوضع في العالم لن يصبح أسهل، في ظل محاولات زملائنا الغربيين أكثر فأكثر، مستغلين في ذلك الحق والباطل، لضمان هيمنتهم، متجاهلين المسار الموضوعي للتاريخ، الذي يتشكل وفقه نظام عالمي متعدد الأقطاب".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى حشد المواقف المشتركة لدعم العدالة والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي كما قلت، يتجاهلها زملاؤنا الغربيون عموما ويحاولون اختراع قواعدهم الخاصة، التي ستُفرض بعد ذلك على الجميع".

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، يخططون لاعتماد بيان مشترك بمناسبة الذكرى العشرين لتوقيع "معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون" بين الجانبين، التي تم تمديدها تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى.

المصدر: تاس

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