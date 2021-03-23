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لأول مرة.. امرأة تتولى قيادة شرطة الإكوادور

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لأول مرة.. امرأة تتولى قيادة شرطة الإكوادور
AFP JUAN MABROMATA / POOL
صورة من الأرشيف
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أصبحت تانيا فاريلا أول امرأة تقود شرطة الإكوادور في تاريخ هذا البلد.

وكتب رئيس البلاد لينين مورينو على "تويتر": "اليوم قمت بتعيين تانيا فاريلا القائدة العامة لشرطة الإكوادور. وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ بلادنا، ولها مسيرة مميزة في خدمة المواطنين وحمايتهم".

وتمنى مورينو للقائدة الجديدة للشرطة الوطنية النجاح في ضمان الأمن العام.

يذكر أن تانيا فاريلا التحقت بكلية الشرطة في العاصمة كيتو عام 1984، عندما كان عمرها 17 عاما، سوية مع 13 فتاة أخرى. وتخرجت في هذه الكلية في عام 1987 مع حصولها على رتبة الملازم.

ومنذ ذلك الحين كانت تعمل في مختلف المناصب في الشرطة بمختلف المدن في الإكوادور، حتى وصولها إلى ثاني أكبر منصب في الشرطة في يناير 2020. وهي معروفة بتأسيس إدارة مختصة بمحاربة العنف المنزلي في أواخر التسعينات.

المصدر: وكالات

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