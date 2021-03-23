بايدن: مثل الثورة الأمريكية ألهمت الثورة اليونانية في 1821

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليونان بحلول الذكرى الـ 200 لانطلاق الثورة اليونانية التي أدت لاستقلال البلد، معتبرا أن "مثل الثورة الأمريكية ألهمت ثورة اليونان".

وقال بايدن في برقية التهنئة التي وجهها إلى رئيسة اليونان كاتيرينا ساكيلاروبولو، يوم الاثنين: "يسرني أن أهنئ الشعب اليوناني بمناسبة الذكرى التاريخية الـ 200 لنضاله في سبيل الاستقلال".

وأضاف أن "ثوار اليونان عام 1821 ألهمتهم مثل وأعمال الثورة الأمريكية، مثلما كانت ديمقراطية أثينا تلهم الثوار الأمريكيين وآباء أمتنا. ومنذ أكثر من 200 عام يتعاون اليونانيون والأمريكيون في ما بينهم بشكل وثيق مع احترام مبادئ الديمقراطية التي ألهمت ثورتينا، وحمايتها".

ووصف بايدن اليونان بأنها من أهم حلفاء الولايات المتحدة في الناتو وصديقها "الذي يضمن الاستقرار ويساعد بنشاط في السلام والازدهار بمناطق شرقي المتوسط والبحر الأسود وغربي البلقان".

وتحتفل اليونان هذا العام بذكرى انطلاق حرب الاستقلال عن الامبراطورية العثمانية في 1821 – 1829، التي أدت إلى قيام دولة يونانية مستقلة. ومن المقرر أن يقام في أثينا عرض عسكري يوم 25 مارس الجاري.

وقد دعت اليونان ممثلي الدول التي ساهمت في استقلال اليونان، وخاصة روسيا وفرنسا وبريطانيا.

ومن المقرر أن يمثل رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين روسيا في المراسم الاحتفالية الرسمية.

المصدر: "نوفوستي"