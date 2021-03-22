إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في ولاية كولورادو الأمريكية
أفادت وسائل إعلام أمريكية عن حادث إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو، فيما وجهت الشرطة الأمريكية دعوات إلى الابتعاد عن المنطقة.
ولم يتضح عدد الأشخاص الذين أصيبوا في ما وصفته الشرطة بحالة إطلاق نار نشطة في King Soopers، وهو محل بقالة في Table Mesa.
DEVELOPING: Police are responding to an active shooter at a supermarket in #Boulder, Colorado. Graphic video shows multiple people injured.— YWN REPORTER (@YWNReporter) March 22, 2021
(GRAPHIC VIDEO) pic.twitter.com/mKKCRV9Dm8
ووفقا لقناة "FOX 31 دنفر" المحلية، تلقت الشرطة أولا بلاغا عن إطلاق النار على رجل في سيارة في المنطقة، وعندما وصل عناصرها إلى مكان الحادث تعرضوا لإطلاق النار من قبل مشتبه مجهول الهوية.
ALERT: Active Shooter at the King Soopers on Table Mesa. AVOID THE AREA. PIO is en-route.— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021
An "active shooter" has been reported at a King Soopers grocery store in Boulder, Colorado.— ABC News (@ABC) March 22, 2021
There are reports of injuries, but no further details are currently available. https://t.co/OHzyyLKiCopic.twitter.com/yF3H2NzT6Y
وأظهر شريط فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الشرطة تحيط بالمبنى حيث يمكن سماع شخص ما عبر مكبر الصوت يقول: "هذا هو قسم شرطة بولدر ... اخرجوا وأيديكم مرفوعة".
وقد تداول رواد موقع "تويتر" صورة تظهر إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.
#BREAKING: Possible Suspect in custody. Unknown if there are any others.#Boulder#Coloradopic.twitter.com/f35PUAZWyT— YWN REPORTER (@YWNReporter) March 22, 2021
المصدر: "فوكس نيوز" + RT