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دراسة: لقاحات كورونا المنتجة هذا العام تكفي لتطعيم 70% من سكان كل بلد في العالم

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دراسة: لقاحات كورونا المنتجة هذا العام تكفي لتطعيم 70% من سكان كل بلد في العالم
Reuters
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قالت دراسة صادرة عن مركز الابتكار الصحي العالمي بجامعة ديوك الأمريكية إنه من المتوقع إنتاج ما يكفي من لقاحات مضادة لفيروس كورونا في عام 2021 لتطعيم 70% من سكان كل بلد في العالم.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الكمية يمكن أن تخفف من سنوات الوباء في وقت أقرب مما كان متوقعا إذا تم توزيعها بشكل عادل، كاشفة أن جزءا كبيرا من اللقاحات المعروضة مخصصة للدول الغنية.

وذكرت أن الكمية الفعلية من اللقاحات المنتجة هذا العام من المرجح أن تكون أقل من المتوقع بسبب التأخيرات الناتجة عن النقص بالمواد الخام.

وقالت الدراسة إن ظهور طفرات جديدة خطيرة قد يؤدي إلى الطلب على اللقاحات المعدلة التي من شأنها أيضا تقييد العرض العالمي.

وكانت حملة "وان"، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، كشفت في تقرير أن الدول الغنية تسعى للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد على احتياجاتها من اللقاحات ضد "كوفيد-19"، في حين تتدافع البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات.

المصدر: "الغارديان"

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