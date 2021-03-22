بريطانيا تناقش اتفاقا للتجارة مع الولايات المتحدة

أعلن مكتب وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، أنها ناقشت التقدم نحو اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في أثناء محادثات مع نظيرتها الأمريكية جينا ريموندو.

وقال مكتب تروس إنها أجرت اتصالا هاتفيا مع كاترين تاي لتهنئتها بتعيينها في منصب الممثل التجاري الأمريكي.

وأضاف أن "تروس وتاي بحثتا التقدم الذي تحقق في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأهمية مواصلة العمل معا لبناء علاقة اقتصادية أوثق، واتفقتا على إجراء المزيد من المناقشات".

المصدر: "رويترز"