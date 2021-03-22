إيطاليا تسجل 386 وفاة ونحو 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 386 وفاة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، ارتفاعا من 300 في اليوم السابق، في حين انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 13846 من 20159.

وأضافت الوزارة أن إيطاليا سجلت 105328 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الجائحة في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

وسجلت إيطاليا حتى الآن 3.4 مليون إصابة بالفيروس.

وكان محافظ إقليم لازيو، نيكولا دزينغاريتي، أعلن أن معهد لادزارو سبالانتساني للأمراض المعدية سيبدأ قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

والجمعة أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أنه لا يستبعد أن تتخذ حكومته قرارا انفراديا حول المصادقة على استخدام اللقاح الروسي في إيطاليا في حال عدم حل القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات