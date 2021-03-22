إسرائيل.. نشر حوالي 20 ألف شرطي قرب مراكز الاقتراع

قالت وكالة "كان" الإسرائيلية إنه سيتم نشر حوالي 20 ألف شرطي قرب مراكز الاقتراع يوم غد الثلاثاء، حيث تستعد إسرائيل لإجراء انتخاباتها التشريعية الرابعة خلال عامين.

وذكرت أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في مراكز الاقتراع التي قد تشهد معركة انتخابية وسيراقب رجال الشرطة منتهكي قواعد الحجر الصحي والمصابين بفيروس كورونا والذين يتطلعون إلى العبث بعملية الاقتراع.

كما سيتم نشر ما لا يقل عن 3500 ضابط مجهز بكاميرات جسدية لتسجيل أي سلوك مشبوه، كما سيتم إرسال وحدات سرية إلى عدد من المواقع لحماية بطاقات الاقتراع من أي عملية تزوير.

وقال كبار مسؤولي الشرطة الإسرائيلية إنهم "لا يتوقعون حصول أعمال شغب مثل تلك التي حدثت في مبنى الكابيتول الأمريكي يوم 6 يناير، وليس لديهم أي معلومات عن محاولات لتعطيل الانتخابات"، مؤكدين أن "الشرطة مستعدة لأي سيناريو محتمل".

المصدر: "i24news"