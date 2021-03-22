واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين في ميانمار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على اثنين من المسؤولين العسكريين في ميانمار وعلى وحدتين عسكريتين.

وقال بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "ردا على العنف المتصاعد في بورما (ميانمار)، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين عسكريين ووحدتين عسكريتين".

ودعا "النظام العسكري إلى إطلاق سراح المعتقلين ظلما، ووقف أعمال القتل الوحشية وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا".

In response to escalating violence in Burma, the United States is designating two officials and two military units today. We call again on the military regime to release those unjustly detained, halt the brutal killings, and return power to the democratically elected government. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 22, 2021

المصدر: RT