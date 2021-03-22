مسؤولون أمريكيون يزورون المكسيك وغواتيمالا لبحث أسباب ارتفاع أعداد المهاجرين

قال مسؤول أمريكي، اليوم الإثنين، إن منسقة البيت الأبيض للحدود الجنوبية والمدير الأول لمجلس الأمن القومي سيسافران إلى المكسيك وغواتيمالا لبحث أسباب ارتفاع أعداد المهاجرين.

وقال المسؤول في بيان إن " زيارة منسقة البيت الأبيض للحدود الجنوبية روبرتا جاكوبسون والمدير الأول لمجلس الأمن القومي خوان غونزاليس، التي ستحصل في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، ستركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية كقضية إقليمية دورية لا تبدأ ولا تتوقف عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

ولم يقدم المسؤول معلومات مفصلة عما يطلب من حكومة الولايات المتحدة أن تقدمه من الحكومتين المكسيكية والغواتيمالية للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين، واصفا وجهة النظر الأميركية والمكسيكية حول المشكلة بأنها "واضحة".

وأضاف: "هذه ليست المحادثات الأولى مع المكسيك، لكننا أردنا إجراؤها شخصيا".

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تتزايد فيه عمليات عبور المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مع احتجاز ما يقرب من 100 ألف مهاجر على الحدود في فبراير.

المصدر: ABC News