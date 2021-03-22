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رويترز: رجل يفجر عبوات ناسفة قرب مدينة صينية ويقتل نفسه وأربعة آخرين

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رويترز: رجل يفجر عبوات ناسفة قرب مدينة صينية ويقتل نفسه وأربعة آخرين
Reuters
بكين، أرشيف
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قالت الشرطة الصينية، إن رجلا فجر عبوات ناسفة عند أطراف مدينة جوانزو في جنوب البلاد اليوم الاثنين، فقتل نفسه وأربعة آخرين.

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وقالت الشرطة المحلية في بيان على حسابها الرسمي بموقع "ويبو" إن خمسة آخرين أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة مينتينج عند الساعة العاشرة صباحا.

وأضافت الشرطة "تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتجري التحقيقات الآن في الواقعة" مشيرة إلى أن الدلائل الأولية تظهر أن المشتبه فيه رجل من السكان المحليين يدعى "هو" ويبلغ من العمر 59 عاما، وقد لقي حتفه في موقع الحادث.

ووصفت تقارير إعلامية محلية المبنى بأنه "مقر للجنة محلية"، كما وصفت وكالة أنباء "شينخوا" الانفجار بأنه عمل تخريبي.

المصدر: رويترز

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