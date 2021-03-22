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رويترز: رجل يفجر عبوات ناسفة قرب مدينة صينية ويقتل نفسه وأربعة آخرين

واشنطن تندد بالهجمات الأخيرة على السعودية

أخبار العالم

واشنطن تندد بالهجمات الأخيرة على السعودية
Reuters
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ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، بالهجمات الأخيرة على السعودية.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن "بلينكن ندد في الاتصال بالهجمات الأخيرة التي نفذتها جماعات متحالفة مع إيران على السعودية وناقش مع ابن فرحان التعاون لإنهاء الحرب في اليمن".

وذكرت أن "بلينكن جدد التزام الولايات المتحدة بدعم الدفاع عن المملكة العربية السعودية ودان بشدة الهجمات الأخيرة ضد السعودية"، مضيفة: "كما ناقش الجانبان أيضا إصلاحات حقوق الإنسان والاجتماعية والاقتصادية، وشدد بلينكن على أهمية استمرار التقدم بشأن حقوق الإنسان".

المصدر: "رويترز"

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