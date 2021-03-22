بوتين يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي آفاق استخدام "سبوتنيك V" في دول الاتحاد الأوروبي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في اتصال هاتفي، آفاق استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا في دول الاتحاد الأوروبي.

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وأشار الكرملين في بيان إلى أن هذا الموضوع تناوله الطرفان في أثناء بحثهما القضايا المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة الروسية أن بوتين وميشيل تطرقا أيضا إلى "تسوية الأزمة الأوكرانية الداخلية والوضع في بيلاروس وبعض المواضيع الملحة الأخرى".

بوتين: مستعدون لتطبيع العلاقات مع الاتحاد إذا أبدى الطرف الآخر اهتمامه بذلك

كما جاء في البيان أن بوتين خلال اتصاله مع ميشيل وصف العلاقات الراهنة بين روسيا والاتحاد الأوروبي بغير المرضية، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى مواقف شركاء موسكو "غير البناءة بل والمائلة أحيانا إلى المجابهة".

وأعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده لإعادة "صيغة التعامل الطبيعية غير المسيسة مع الاتحاد الأوروبي في حال إبداء الطرف الآخر اهتمامه بذلك".

المصدر: "تاس"