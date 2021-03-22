هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تضع شرطا لإقامة تعاون اقتصادي أو آخر مع الجانب الفلسطيني

أكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن إسرائيل مستعدة لإقامة تعاون اقتصادي او آخر مع الجانب الفلسطيني، بشرط تعهد الأخير بعدم التعاون مع التحقيق الذي تجريه محكمة الجنايات الدولية.

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ويأتي الشرط الذي أفادت به "مكان"، بعد أن قضت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في الشهر الماضي، بولايتها القضائية على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، إذ يمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق عسكريين إسرائيليين وجماعات مسلحة فلسطينية، من بينها "حركة حماس"، بينما رحب الفلسطينيون بالحكم، باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية، فيما رفضته إسرائيل.

كما لفتت هيئة البث إلى أن إسرائيل تفكر في تجريد شخصيات فلسطينية نافذة أخرى من بطاقة المرور "VIP"، بعد أن سحبت، أمس الأحد، من وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بطاقة عبور كبار الشخصيات، في جسر الأردن، لدى عودته الى رام الله.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"