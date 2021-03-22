الاتحاد الأوروبي: الأبواب ليست مغلقة أمام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن الناطق باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أريك مامر، أن الأبواب في الاتحاد ليست مغلقة أمام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وقال مامر خلال مؤتمر صحفي، في بروكسل، اليوم الاثنين، إن "الأبواب ليست مغلقة للأبد، كل هذا يتوقف على الظروف. المشكلة هي أن اللقاحات ضرورية الآن بالذات".

وجاء تصريح مامر، تعليقا على كلام المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، في وقت سابق، الذي قال فيه إن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى اللقاح الروسي".

وفي نفس السياق قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في وقت سابق اليوم إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتجاهل بشكل واضح اللقاح الروسي، وتوجه حملة تضليل وتمييز ضده.

وأضاف غروشكو: "إننا نرى محاولات مستمرة لمنع استخدام سبوتنيك V في أراضي الاتحاد الأوروبي".

المصدر: تاس