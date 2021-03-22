 
مباشر

الاتحاد الأوروبي: الأبواب ليست مغلقة أمام لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: الأبواب ليست مغلقة أمام لقاح
Reuters Agustin Marcarian
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0pz

أعلن الناطق باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، أريك مامر، أن الأبواب في الاتحاد ليست مغلقة أمام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وقال مامر خلال مؤتمر صحفي، في بروكسل، اليوم الاثنين، إن "الأبواب ليست مغلقة للأبد، كل هذا يتوقف على الظروف. المشكلة هي أن اللقاحات ضرورية الآن بالذات".

وجاء تصريح مامر، تعليقا على كلام المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، في وقت سابق، الذي قال فيه إن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى اللقاح الروسي".

وفي نفس السياق قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في وقت سابق اليوم إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتجاهل بشكل واضح اللقاح الروسي، وتوجه حملة تضليل وتمييز ضده.

وأضاف غروشكو: "إننا نرى محاولات مستمرة لمنع استخدام سبوتنيك V في أراضي الاتحاد الأوروبي".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا